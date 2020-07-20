В Москве найдено тело доцента ВГИКа с ножевыми ранениями

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В московской квартире на Кутузовском проспекте было найдено тело 90-летней доцента Всероссийского института кинематографии Иды Шур.

Сообщается, что в полицию обратилась подруга доцента и сообщила, что женщина уже двое суток не отвечает на звонки. Прибывшие по адресу проживания полицейские взломали дверь и обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, целью убийства могло стать ограбление и завладение жилплощадью. Доцент проживала в доме, который считается престижным. Не исключается причастность к преступлению «чёрных риэлторов», пишет «Московский комсомолец».

Ида Шур преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, была автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области задержаны подозреваемые в убийстве профессора химического факультета Воронежского государственного университета. Мужчину убили из-за полутора миллионов рублей на счетах в банке.