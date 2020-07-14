Аспирант убил профессора и растворил его тело в кислоте

Общество

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В Воронежской области задержаны подозреваемые в убийстве профессора химического факультета Воронежского государственного университета. Мужчину убили из-за полутора миллионов рублей на счетах в банке.

Преподаватель пропал 5 марта 2020 года. В тот день он не вышел на работу. Дозвониться до него не смогли и заявили об исчезновении профессора в полицию.

По предварительным данным, в ночь на 4 марта аспирант и его знакомый пришли к профессору домой. Злоумышленники знали, что на счетах мужчины есть около двух миллионов рублей. Хозяин сам открыл дверь, после чего молодые люди напали на него и прижали к лицу платок с хлороформом. Затем они связали преподавателя, который сначала потерял сознание, а вскоре скончался.

С банковских карт учёного злоумышленники сняли больше 1,5 млн рублей. Тело профессора решили расчленить и спрятать куски на балконе съемной квартиры в контейнерах с соляной кислотой.

Аспирант отказался признавать вину в преступлении, а его сообщник раскаялся и заявил, что сожалеет о содеянном, пишут «Вести Воронеж».

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело.