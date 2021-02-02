В Москве начались задержания протестующих

Общество

Полицейские Москвы проводят задержания на Тверской улице в районе отеля Ritz-Carlton, где протестующие вышли на проезжую часть.

Также задержания проходят на Пушкинской площади. Там силовики работают точечно. В центре Москвы закрыты три станции метро. Люди начинали собираться на Манежной площади, однако полицейские вытеснили их на Тверскую в строну Пушкинской площади.

В настоящее время станция метро «Охотный ряд» закрыта на вход и на выход, также полностью перерыто движение по тротуарам на пересечении Тверской улицы и Охотного ряда, возле здания Государственной думы.

Ранее стало известно о задержании более 10 человек в Москве в районе Манежной площади, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время колонна протестующих движется по Столешникову переулку в сторону московской мэрии. Кроме того, участники акции перекрыли движение транспорта по Неглинной улице.

Протесты начали вспыхивать после того, как суд постановил заменить навальному условный срок на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.