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Общество

В Москве начались задержания протестующих

Артем Денисов
2 февраля, 2021 23:05
2 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 23:05
2 мин
полиция
Русская планета

Полицейские Москвы проводят задержания на Тверской улице в районе отеля Ritz-Carlton, где протестующие вышли на проезжую часть.

Также задержания проходят на Пушкинской площади. Там силовики работают точечно. В центре Москвы закрыты три станции метро. Люди начинали собираться на Манежной площади, однако полицейские вытеснили их на Тверскую в строну Пушкинской площади.

В настоящее время станция метро «Охотный ряд» закрыта на вход и на выход, также полностью перерыто движение по тротуарам на пересечении Тверской улицы и Охотного ряда, возле здания Государственной думы.

Ранее стало известно о задержании более 10 человек в Москве в районе Манежной площади, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время колонна протестующих движется по Столешникову переулку в сторону московской мэрии. Кроме того, участники акции перекрыли движение транспорта по Неглинной улице.

Протесты начали вспыхивать после того, как суд постановил заменить навальному условный срок на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

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москва
навальный
протест
2 мин
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