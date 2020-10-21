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Департамента транспорта Москвы сообщил, что автомобили-парконы* начали фиксировать на МКАД проезд по обочине.

«С помощью мобильных комплексов мы сможем бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры. Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать», — завили в ведомстве.

В департаменте отметили, что теперь к каждому из постановлений о нарушении будет прикрепляться видеозапись, которая покажет, что нарушить не просто съехал с дороги для аварийной остановки, а именно объезжал пробку. Это позволит исключить случайные штрафы.

За объезд по обочине грозит штраф размером в 1500 рублей, напоминают «Известия».

*Паркон - оснащенный оборудованием для фиксации нарушений ПДД автомобиль.

Ранее стало известно, что в Москве за россиянами будут следить через смартфоны.