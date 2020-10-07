В Москве хотят ввести удаленку для незанятых в производстве

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Власти Москвы предлагают промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом сегодня заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

По его словам, если на предприятии есть сотрудники, не принимающие участие в производственном цикле, их нужно перевести на удалённый режим работы.

Прохоров отметил, что есть отрасли, на которых нельзя нарушать производственный цикл. К таким предприятиям рекомендации по удаленке применяться не будут, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что в Москве растёт число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме. В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщили, что число госпитализаций с COVID-19 увеличилось вдвое. Если динамика прироста новых случаев не уменьшится, в столице может возникнуть нехватка медицинских мощностей.