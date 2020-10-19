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В Московской области на девочку с собакой напала рысь

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 15:09
1 мин
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фото: Pixabay

В Московской области на 14-летнюю девочку напала рысь. По факту происшествия прокуратура Подмосковья инициировала проверку.

В одном из поселков Истринского района рысь совершила нападение. Инцидент произошел во время прогулки девочки с йоркширским терьером. Дикая кошка схватила собаку, однако девочка попыталась отогнать хищника, и тогда животное укусило ее за руку.

Хищника прогнали соседи. Родители девочки намерены подать в суд на владельца рыси, пишет «РИА Новости».

Ранее в Подмосковье, в Пушкинском районе фура переехала крокодила, выползшего на дорогу. В результате животное погибло.

темы
Россия
общество
происшествие
московская область
девочка
рысь
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