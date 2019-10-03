В Подмосковье крокодил неудачно перешел дорогу

В Подмосковье в Пушкинском районе фура переехала крокодила, выползшего на дорогу. В результате животное погибло.



Водитель грузовика насмерть переехал рептилию, которая перебегала дорогу. Инцидент произошел на Ярославском шоссе в районе села Тарасовское.



В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают хозяина экзотического животного, пишет ТАСС.



Ранее сообщалось, что основатель фермы по выращиванию улиток в подмосковной Коломне Сергей Балаев взял к себе крокодила, изъятого полицией в ходе оперативного мероприятия.