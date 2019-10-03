В Подмосковье крокодил неудачно перешел дорогу

В Подмосковье крокодил неудачно перешел дорогу

rosbalt.ru

В Подмосковье в Пушкинском районе фура переехала крокодила, выползшего на дорогу. В результате животное погибло.


Водитель грузовика насмерть переехал рептилию, которая перебегала дорогу. Инцидент произошел на Ярославском шоссе в районе села Тарасовское.


В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают хозяина экзотического животного, пишет ТАСС.


Ранее сообщалось, что основатель фермы по выращиванию улиток в подмосковной Коломне Сергей Балаев взял к себе крокодила, изъятого полицией в ходе оперативного мероприятия.

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События: происшествия
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