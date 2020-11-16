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В московской частной клинике скончались пять пациентов

Дмитрий Байков
16 ноября, 2020 15:18
1 мин
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фото: Flickr

В московской частной клинике по вине врачей скончались пять пациентов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, медицинский центр на Мичуринском проспекте оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате действий врачей пятеро пациентов скончались. Также еще одной женщине причинен вред здоровью средней тяжести.

На некоторые услуги оказываемые услуги в медицинском учреждении не было лицензии, сообщает «360tv.ru».

Ранее сообщалось, что пациенты одной из больниц Якутска, которые ожидали своей очереди на компьютерную томографию в городской больнице №3, получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы.

темы
Москва
общество
происшествие
Следственный комитет
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