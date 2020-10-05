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Российская медицина: пациенты больницы в Якутске получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
5 октября, 2020 01:52
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Фото: ru.wikipedia.org
Пациенты одной из больниц Якутска, которые ожидали своей очереди на компьютерную томографию в городской больнице №3, получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
Пострадавшие обратились в республиканскую офтальмологическую больницу. Двое из них - с ожогами легкой степени и два с ожогами средней степени роговицы глазного яблока.
Все пострадавшие получают необходимую медпомощь и направлены на амбулаторное лечение, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее школьники в Анучинском районе Приморского края получил ожоги от установленной в классе бактерицидной лампы.
Пострадали семеро подростков - у них травмированы не только глаза, но и кожа на лице.
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