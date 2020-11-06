В Мосгордуме хотят увековечить память о сатирике Михаиле Жванецком

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В Московской городской думе задумались о том, чтобы увековечить память о писателе-сатирике Михаиле Жванецком, который сегодня умер. Предложение высказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По словам Герасимова, Михаил Жванецкий был человеком удивительным, поэтому властям стоит сохранить память о нём.

«Этот человек — уникальный, память о нем будет жива в его потрясающем творчестве, но, конечно, и мы должны будем увековечить его память, такой удивительный человек жил рядом с нами», — заявил Герасимов.

В каком именно виде будет увековечена память о сатирике – не уточняется. Предложения по этому поводу будут рассмотрены Мосгордумой, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее директор Михаила Жванецкого рассказал о причинах смерти писателя.