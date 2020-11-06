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«Никакой другой нет»: директор Михаила Жванецкого назвал причину смерти сатирика
6 ноября, 2020 17:06
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Kremlin.ru
Названы возможные причины смерти сатирика Михаила Жванецкого. Их раскрыл директор писателя Олег Сташкевич.
«Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», - сказал он телеканалу «360».
Сташкевич заявил, что дата похорон пока неизвестна.
Напомним, о смерти писателя-сатирика стало известно 6 ноября. Друзья Жванецкого были ошарашены новостью.
Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский заявил, что он был не просто сатириком, а великим русским писателем и «королем юмора». Ведущий Владимир Познер назвал Жванецкого очень близким человеком.
В октябре сатирик объявил о завершении карьеры на сцене и телевидении. Он объяснил это решение возрастом.
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