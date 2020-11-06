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«Никакой другой нет»: директор Михаила Жванецкого назвал причину смерти сатирика

Лилия Караева
6 ноября, 2020 17:06
1 мин
Михаил Жванецкий с Владимирмо Путиным
Kremlin.ru

Названы возможные причины смерти сатирика Михаила Жванецкого. Их раскрыл директор писателя Олег Сташкевич.

«Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», - сказал он телеканалу «360».

Сташкевич заявил, что дата похорон пока неизвестна.

Напомним, о смерти писателя-сатирика стало известно 6 ноября. Друзья Жванецкого были ошарашены новостью.

Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский заявил, что он был не просто сатириком, а великим русским писателем и «королем юмора». Ведущий Владимир Познер назвал Жванецкого очень близким человеком.

В октябре сатирик объявил о завершении карьеры на сцене и телевидении. Он объяснил это решение возрастом.

темы
смерть
причины
Михаил Жванецкий
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