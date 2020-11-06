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В Москве скончался сатирик Михаил Жванецкий
6 ноября, 2020 15:31
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Youtube / Россия 1
В Москве умер российский и советский писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий. Ему было 86 лет.
Причина смерти пока не уточняется.
О смерти сатирика сообщил Telegram-канал Baza.
В начале октября представитель Жванецкого сообщал, что писатель решил завершить свою карьеру и отказаться от выступлений. Причиной назывался возраст исполнителя, которому в марте этого года исполнилось 86 лет.
Жванецкий нередко произносил фразу, которой запомнился многим поклонникам его творчества: «Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными».
Историю великого исполнителя читайте в статье «Русской планеты» о Жванецком.
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