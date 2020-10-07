Сатирик Михаил Жванецкий решил покинуть сцену

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Представитель артиста Олег Сташкевич сообщил, что российский сатирик Михаил Жванецкий решил завершить свою карьеру.

По словам Сташкевича, причина такого решения заключается в возрасте Жванецкого, которому в марте 2020 года исполнилось 86 лет.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал Сташкевич.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи, напоминает Lenta.ru.