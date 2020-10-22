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В Минздраве объяснили очередь трупов в подвале барнаульской больницы

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 12:22
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фото: Flickr

Сообщение о том, что в подвале барнаульской больницы на каталках и на полу скопились чёрные пакеты с умершими от коронавируса всколыхнуло общественность.

В Минздраве региона подтвердили, что в барнаульской горбольнице с начала октября скончались 98 пациентов с коронавирусом. В морге тела умерших скопились из-за нехватки патологоанатомов и возросшей на них нагрузки. Специалисты работают в две смены и без выходных.

В ведомстве пояснили, что для решения проблемы планируется дополнительно привлечь патологоанатомов из числа студентов профильной кафедры алтайского медицинского университета. Также при необходимости тела будут доставлять в резервный морг, сообщают «Вести».

В России за предыдущие сутки зафиксировано более 300 летальных исходов от коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии.

темы
Россия
общество
коронавирус
морг
больница
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