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В Минске попытку разбора водомета сочли насилием против милиции

Артем Денисов
12 октября, 2020 03:34
2 мин
водомет
Фото: pixabay.com

В Минске завели уголовное дело после того, как участники акции протеста попытались разобрать водомет силовиков на запчасти.

Как сообщил прокурор города Олег Лаврухин, дело расследуется по статье «Оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел», так как управлял данной спецмашиной сотрудник милиции.

Как отметил прокурор, действия демонстрантов, направленные на препятствие этой деятельности, были квалифицированы в отношении сотрудника как насилие.

Максимальное наказание по данной статье - шесть лет лишения свободы, сообщает РБК.

Напомним, 4 октября на проспекте Победителей в Минске участники акции протеста отломали запчасти у едущего по дороге водомета силовиков.

Тем временем, 11 октября в Минске прошли задержания перед запланированным маршем в поддержку арестованных оппозиционеров.

В опубликованном видео, снятом у стелы «Минск — город-герой» видно, как силовики задерживают участников протеста. Между правоохранителями и протестующими начались стычки. В ответ участники акции начали кидать бутылки.

темы
протесты
беларусь
минск
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