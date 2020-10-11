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Минские силовики распылили газ и задержали протестующих на акции протеста

Артем Денисов
11 октября, 2020 23:04
1 мин
минск
Фото: Youtube / Редакция

В Минске проходят задержания перед запланированным маршем в поддержку арестованных оппозиционеров.

В опубликованном видео, снятом у стелы «Минск — город-герой», видно, как силовики задерживают участников протеста. Между правоохранителями и протестующими начались стычки. В ответ участники акции начали кидать бутылки.

По словам очевидцев, милицейские применили перцовый газ. Также сообщается о взрыве светошумовой гранаты, сообщает РБК.

На днях лидер Беларуси Александр Лукашенко пришел в следственный изолятор КГБ, в котором содержатся задержанные представители Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех», - сообщает телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на источники в пресс-службе президента.

темы
протесты
беларусь
минск
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