Минские силовики распылили газ и задержали протестующих на акции протеста

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В Минске проходят задержания перед запланированным маршем в поддержку арестованных оппозиционеров.

В опубликованном видео, снятом у стелы «Минск — город-герой», видно, как силовики задерживают участников протеста. Между правоохранителями и протестующими начались стычки. В ответ участники акции начали кидать бутылки.

По словам очевидцев, милицейские применили перцовый газ. Также сообщается о взрыве светошумовой гранаты, сообщает РБК.

На днях лидер Беларуси Александр Лукашенко пришел в следственный изолятор КГБ, в котором содержатся задержанные представители Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех», - сообщает телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на источники в пресс-службе президента.