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Политика
Александр Лукашенко решил проведать борцов с собственным режимом
10 октября, 2020 17:59
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Лидер Беларуси Александр Лукашенко пришел в следственный изолятор КГБ, в котором содержатся задержанные представители Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.
«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех», - сообщает телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на источники в пресс-службе президента.
«Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», - добавил источник. Об этом сообщил «Интерфакс».
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