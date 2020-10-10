Александр Лукашенко решил проведать борцов с собственным режимом

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко пришел в следственный изолятор КГБ, в котором содержатся задержанные представители Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех», - сообщает телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на источники в пресс-службе президента.

«Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», - добавил источник. Об этом сообщил «Интерфакс».