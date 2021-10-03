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В Минпросвещения оценили вероятность на закрытия школ на карантин
3 октября, 2021 14:52
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Минпросвещения прокомментировали возможность закрытия школ на карантин из-за ситуации с коронавирусом.
На вопрос о возможном карантине ответил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в настоящее время менее 0,1% российских школ находится на изоляции.
Кравцов отметил, что массового закрытия школ не планируется, это произойдет только в случае крайней необходимости, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
В России зафиксирован новый антирекорд по смертям от коронавируса.
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