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В России зафиксирован новый антирекорд по смертям от коронавируса
3 октября, 2021 13:40
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В России за прошедшие сутки обновился антирекорд по количеству погибших пациентов от коронавируса. Это следует из опубликованных Оперштабом по борьбе с инфекцией данных.
За минувшие сутки в России зарегистрировано 890 смертей, от коронавируса, это наибольшее число за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 1 октября – 887 летальных исходов.
За весь период пандемии коронавируса в России умерли 209 918 человек.
Также сообщается, что за сутки в России выявили 25 769 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 достигло 7 586 536, пишет телеграм-канал «RT».
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