В Минобороны заявили об успешном завершении испытаний вакцины от COVID-19

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В Министерстве обороны России заявили о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.

Сегодня из госпиталя имени академика Бурденко выписана вторая группа добровольцев, которая состоит из 20 человек. В военном ведомстве сообщают, что никаких побочных явлений или осложнений не выявлено. Жалоб на состояние здоровья нет.

У всех добровольцев зафиксировано формирование иммунного ответа, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что гражданин США второй раз заразился коронавирусом после выздоровления. Отмечается, что во время повторного заболевания симптомы были гораздо серьезнее.

По одной из версий специалистов, мужчина мог не вылечиться до конца. Однако есть мнение, что со временем иммунитет к коронавирусу снижается.