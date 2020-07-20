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Антитела не спасли американца от повторного заражения коронавирусом

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 08:43
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фото: Pixabay

Гражданин США второй раз заразился коронавирусом после выздоровления. Отмечается, что во время повторного заболевания симптомы были гораздо серьезнее.

По одной из версий специалистов, мужчина мог не вылечиться до конца. Однако есть мнение, что со временем иммунитет к коронавирусу снижается.

Терапевт Д. Клэй Акерли сообщил, что повторное заражение произошло через три месяца после выздоровления. Причем в первый раз у пациента наблюдался только кашель и боль в горле, а во второй — сильный жар отдышка и кислородное голодание.

Медики фиксируют уже не первый случай повторного заражения COVID-19. Отмечается, что антитела появляются не у всех и до сих пор неизвестно насколько сильный иммунитет появляется у переболевших и как долго он может длиться, пишет «Naked science».

Ранее сообщалось, что первые добровольцы, на которых была испытана российская вакцина от коронавируса, выписаны из Сеченовского университета.

темы
США
общество
коронавирус
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