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Испытавшие вакцину от коронавируса российские добровольцы выписаны

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 10:58
1 мин
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фото: Pixabay

Первые добровольцы, на которых была испытана российская вакцина от коронавируса, выписаны из Сеченовского университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо несмотря на то, что после введения вакцины у добровольцев отмечалась головная боль и повышение температуры. Отмечается, что это является стандартной реакцией на препарат и все эти симптомы прошли в течение суток.

Вторую группу добровольцев планируется выписать 20 июля. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в США на ранней стадии исследования на людях вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех участников.

темы
Россия
общество
коронавирус
вакцина
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