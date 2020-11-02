В Минэнерго не верят в крупное падение российской нефти

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Замминистра энергетики Павел Сорокин на Международном биржевом форуме заявил, что в Минэнерго отрицают возможное падение котировок на российскую нефть до 10 долларов за баррель.

По словам Сорокина, рисков падения цен на нефть Минэнерго не видит, так как «все вернется к нормальному уровню».

«Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», - отметил замминистра.

Он также добавил, что российская нефтяная отрасль может быстро нарастить объёмы добычи при цене в 40-50 долларов за баррель, передаёт «РБК».

Ранее котировки на нефть марки Brent упали до 36,44 долларов за баррель, после чего курс доллара США на Московской бирже превысил 80 рублей. Европейская валюта превысила отметку в 94 рубля, так дорого евро не стоил с 2014 года.