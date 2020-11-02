Евро не стоил так дорого с 2014 года

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Курс евро на Московской бирже достиг отметки в 94,0200 рубля. В последний раз он торговался выше 94 рублей 16 декабря 2014 года.

К 10:55 курс евро замедлил рост и составил 93,945 рублей. Доллар стоил 80,7325 рублей.

Эксперты «Интерфакса-ЦЭА» связывают падение стоимости рубля к доллару и евро снижением цен на нефть. Падение нефтяных цен обусловлено обеспокоенностью по поводу спроса в связи с ужесточением карантинных мер в Европе и ростом заболевших коронавирусом в мире.

Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,95% - до 36,44 долларов за баррель.

В сентябре сообщалось, что к концу года евро может стоить 100 рублей.