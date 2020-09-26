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Жители Некрасовки, проживающие вблизи места пожара в Люберцах заявляют о нескольких взрывах, прогремевших на территории завода ВТЕ Юго-Восток. При этом, МЧС информацию о взрывах опровергает.

По словам представителей ведомства, имело место «небольшое возгорание в промзоне». Речь идет о трех контейнерах на территории завода.



ВТЕ Юго-Восток на 100% принадлежит московскому «Водоканалу», а сумма ежегодных контрактов завода превышает миллиард рублей.

Напомним, о взрыве на заводе в Люберцах стало известно в субботу вечером. По предварительным данным пострадавших нет.