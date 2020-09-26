Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Baza: На химзаводе в подмосковных Люберцах прогремела серия взрывов

Анастасия Красильникова
26 сентября, 2020 18:07
1 мин
Фото
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На заводе по производству гипохлорита натрия в подмосковных Люберцах прогремела серия взрывов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Подробности случившегося пока неизвестны. Информации о пострадавших пока также нет.

Дополнено: в экстренных службах сообщили, что в промзоне в Дзержинском загорелись три контейнера, пожар уже потушили. Пострадавших нет, передаёт телеграм-канал 360. Информации о выбросах вредных веществ не поступало.

темы
взрыв
заводы
Подмосковье
1 мин