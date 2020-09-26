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Baza: На химзаводе в подмосковных Люберцах прогремела серия взрывов
26 сентября, 2020 18:07
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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
На заводе по производству гипохлорита натрия в подмосковных Люберцах прогремела серия взрывов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
Подробности случившегося пока неизвестны. Информации о пострадавших пока также нет.
Дополнено: в экстренных службах сообщили, что в промзоне в Дзержинском загорелись три контейнера, пожар уже потушили. Пострадавших нет, передаёт телеграм-канал 360. Информации о выбросах вредных веществ не поступало.
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