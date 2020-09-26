Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На заводе по производству гипохлорита натрия в подмосковных Люберцах прогремела серия взрывов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Подробности случившегося пока неизвестны. Информации о пострадавших пока также нет.

Дополнено: в экстренных службах сообщили, что в промзоне в Дзержинском загорелись три контейнера, пожар уже потушили. Пострадавших нет, передаёт телеграм-канал 360. Информации о выбросах вредных веществ не поступало.