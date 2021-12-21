В МЧС объяснили принятие стандарта по массовому захоронению людей и братским могилам
В МЧС объяснили, с чем связано утверждение национального стандарта о срочном массовом захоронении и братских могилах. О том, что такой документ заработает с февраля 2022 года, стало известно накануне.
В ведомстве сообщили, что срочное захоронение трупов в военное время - одна из задач гражданской обороны. Там отметили, что массовая гибель возможна и в мирное время - причиной могут стать крупномасштабные ЧС, например землетрясения.
Телеканалу «360» объяснили, что ГОСТ был принят «в целях нормативно-технического обеспечения вышеуказанной задачи ГО и соблюдения единых подходов при выполнении санитарно-эпидемиологических и морально-этических норм как в мирное, так и в военное время».
Выпущенное распоряжение носит характер рекомендации. Оно разработано для органов государственной власти и должно использоваться при решении задач ГО.
В стандарте, о котором стало известно днем ранее, говорится, как быстро похоронить тысячу человек и какими параметрами должна обладать братская могила. В документе приведены расчеты и требуемые силы и средства. Эксперты заявили, что разработчики стандарта мыслили категориями либо глобальной эпидемии, либо войны огромного масштаба.