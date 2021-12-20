Россия готовится к войне огромного масштаба? В новом стандарте описали параметры братских могил
С февраля 2022 года в России вводится национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». Он описывает, как быстро похоронить тысячу человек и какими параметрами должна обладать братская могила.
Речь идет о срочном захоронении людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов, а также в результате ЧС мирного времени. Нельзя организовывать захоронения рядом с источниками водоснабжения, на берегах озер и рек.
Документ описывает, сколько нужно сил и средств для захоронения 1 тысячи человек. Для такого количества придется вырыть 10 котлованов: один рассчитан на 100 человек.
В стандарте есть рисунки с примерной организацией братской могилы. Длина котлованов составит 20 метров, ширина 3, глубина 2,3.
Обязанность по накоплению средств для проведения срочного захоронения возлагается на региональных властей. Им предлагается запастись гробами, патологоанатомическими мешками, хлорной известью, смесями для укрепления грунта.
В документе не говорится, зачем разрабатывался данный стандарт, пишет Znak.com.
Военный эксперт Александр Гольц сказал «Новым известиям», что такие потери, при которых понадобиться рыть братские могилы, понадобятся при применении оружия массового поражения.
«Тот, кто готовил эти нормативы, мыслил категориями либо глобальной эпидемии, либо глобальной войны, в которой будут погибать не только военные, но и мирное население», - считает он.