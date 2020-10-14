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В Магаданской области на трассу вылилось 10 тонн солярки

Марьям Ибрагимова
14 октября, 2020 17:43
2 мин
Фото: srg-eco.ru
Фото: srg-eco.ru

В Магаданской области с результате ДТП перевернулась цистерна – на трассу вылилось десять тонн солярки. В управлении Росприроднадзора Колымы сообщают о плачевных последствиях для окружающей среды.

Авария произошла на перевале Гусакова на трассе Палатка – Кулу – Нексикан. Известно, что никто из людей не пострадал. Однако если говорить о последствиях для земли, почва в этой области будет мертвая.

«В водные объекты если попадет, естественно, водным биологическим ресурсам тоже вред будет нанесен. Мы отберем пробы, если покажет какое-то загрязнение, будем делать выводы. Сейчас проводим проверку», – цитирует старшего инспектора управления Олега Шейко РИА Новости.

Сейчас ситуацию контролирует региональное МЧС. Известно, что компания, которая перевозила солярку, должна будет нести ответственность за произошедшее. Фирме предстоит заняться ликвидацией последствий, рассказали в ведомстве. Кроме того, в настоящее время на месте ДТП работают девять человек, а также топливозаправщик – он перекачивает солярку.

Ранее сообщалось, как по Москве-реке разлилось дизельное топливо.

темы
Росприроднадзор
топливо
ДТП
авария
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