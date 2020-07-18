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По Москве-реке разлилось дизельное топливо

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 13:49
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Подмосковье на Москве-реке в Красногорске затонуло судно, в результате чего произошел разлив дизельного топлива. На месте происшествия работают специалисты.

Как передаёт ТАСС, сообщение о случившемся поступило в полицию несколькими часами ранее. Прибышие на место происшествия правоохранители установили, что накануне вечером владелец судна пришвартовался около пирса, а утром обнаружил, что судно затонуло по самю палубу, сев на дно. В этот момент солярка вытекла из судна и попала в Москва-реку.

Сейчас нефтяное пятно тянется вдоль берега. На месте происшествия работают пять единиц техники и 15 человек.

Накануне в результате аварии на Ондской ГЭС в Карелии в акваторию Беломорско-Балтийского канала (Беломорканал) попал мазут.

темы
Москва
происшествия
аварии
экология
топливо
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