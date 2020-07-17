Из-за аварии на гидроэлектростанции в Беломорканал вытек мазут

Общество

Oilcapital.ru

В результате аварии на Ондской ГЭС в Карелии в акваторию Беломорско-Балтийского канала (Беломорканал) попал мазут. Начаты работы по устранению последствий.

Пятно мазута обнаружили в районе впадания реки Онда в Беломорско-Балтийский канал. Об этом сообщил информированный источник.

Объем разлива составил примерно 300 кг. Началась установка боновых заграждений.

В работах по устранению последствий аварии задействованы 25 человек и 13 единиц техники, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.

Беломорско-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским. Он имеет выход в Балтийское море.

Ранее сообщалось о разливе солярки на Байкале. Утечка произошла из пришвартованного корабля.