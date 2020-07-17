Общество
Из-за аварии на гидроэлектростанции в Беломорканал вытек мазут
17 июля, 2020 17:28
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Oilcapital.ru
В результате аварии на Ондской ГЭС в Карелии в акваторию Беломорско-Балтийского канала (Беломорканал) попал мазут. Начаты работы по устранению последствий.
Пятно мазута обнаружили в районе впадания реки Онда в Беломорско-Балтийский канал. Об этом сообщил информированный источник.
Объем разлива составил примерно 300 кг. Началась установка боновых заграждений.
В работах по устранению последствий аварии задействованы 25 человек и 13 единиц техники, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Беломорско-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским. Он имеет выход в Балтийское море.
Ранее сообщалось о разливе солярки на Байкале. Утечка произошла из пришвартованного корабля.
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