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Следственный комитет проверяет разлив солярки на Байкале

Михаил Орлов
17 июля, 2020 09:22
1 мин
Байкал
Unsplash

Следственный комитет заявил о проверке по факту попадания солярки в воды озера Байкал. Точное количество нефтепродуктов, попавших в воду в настоящий момент неизвестно.

Утечка произошла из одного из кораблей, пришвартованных у причала одного из поселков Иркутской области. В результате резкого порывистого ветра судно накренилось, в связи с чем из судна вытекли нефтепродукты. Владелец накренившегося судна заявляет о том, что объем нефтепродуктов, нанесшего вред экосистеме самого глубокого озера в мире, не может превышать 100 литров.

Надзорные органы, в данном случае прокуратура, по давнему обычаю не доверяют словам предпринимателей, поэтому и не уверены в достоверности заявления. При этом надзорные органы так обратили внимание на очень большое масляное пятно, которое якобы не могло возникнуть в результате разлива 100 литров топлива, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что золото Монголии загрязняет Байкал.

темы
природа
Байкал
нефтепродукты
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