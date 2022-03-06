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В Луганской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ организовала пыточную
6 марта, 2022 13:05
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Фото скриншот из видео tg «Репортёр Руденко V»
В селе Кряковка (Луганская область) 57-я мотопехотная бригада ВСУ организовала пыточную.
На освобождённой от нацистов территории был обнаружен изолятор. Здесь, судя по кадрам, мирных жителей мучали, а затем убивали.
Всё это обнаружилось после освобождения населённого пункта, сообщает телеграм-канал «Репортёр Руденко V».
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