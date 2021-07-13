В Литве рассказали как в Беларуси «люди в камуфляже» инструктируют нелегальных мигрантов
Мигрантов, попадающих в Литву из соседней Беларуси, инструктируют перед проникновением в страну. Об этом рассказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Он знает, кто и как организует миграцию выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. По словам министра, «люди в камуфляже инструктируют их, как уничтожить документы, как вести себя во время опроса, что говорить, о чем не упоминать».
Литве известно, что часть организаторов нелегальной миграции «пользуется покровительством белорусских властей».
Глава Минобороны сказал радио LRT, волна миграции - реакция Беларуси на санкции, поскольку принять симметричные ответные меры Минск не может.
Ранее Литва объявила о строительстве стены с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Ограждение оснастят камерами и датчиками.