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Политика
Балтийская страна построит стену на границе с Беларусью
7 июля, 2021 14:51
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
Литва будет строить стену на границе с Беларусью. Об этом решении объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
Барьер нужен, чтобы сдержать нелегальную миграцию из Беларуси. Об этом пишет Reuters.
Ранее сообщалось, что стоимость стены на границе с республикой составит 15 млн евро. Ограждение будет оснащено камерами и датчиками.
Ранее Литва объявила чрезвычайное положение в связи с усилившимся потоком нелегалов.
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