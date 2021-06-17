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Политика
Литва захотела «отгородиться» от Беларуси за 15 миллионов евро
17 июня, 2021 09:54
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Литва рассматривает строительство ограждения на всей границе с Беларусью. Его стоимость может составить 15 млн евро.
Об этом изданию DELFI сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В данный момент проводится технико-экономическое обоснование по вопросу строительства ограждения.
По словам министра, дополнительно к ограждению нужны камеры и датчики. Стоимость километра такой системы стоит около 130 тыс. евро.
Необходимость ограждения обосновывается ростом нелегальной миграции из Беларуси.
Ранее сообщалось, что с начала года из республики в Литву пытались нелегально проникнуть 387 человек. Это рекордный показатель за последние годы.
Вопрос по теме:
У литовского проекта по строительству ограждения вдоль границы с Беларусью есть шансы на реализацию?
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