Европейский «борец» с режимом Лукашенко сообщил о рекордном потоке беженцев из Беларуси
С начала года поток нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси в пять раз превысил показатель за весь 2020 год. Решение вопроса с беженцами осложняют ухудшившиеся отношения двух стран.
В 2021 году задержаны 387 человек, которые пытались незаконно покинуть Беларусь. Это рекордный показатель. В прошлом году общее число таких случаев составило 81.
В Службе госохраны границы Литвы сообщили, что среди иностранцев, которые пытались нелегально прибыть из Беларуси, есть мужчины, женщины и несовершеннолетние. Большинство задержанных не имеют документов.
«Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве», — рассказали Tut.by в ведомстве.
В стране, которая раньше была главныым борцом с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко, заявили, что ситуация сложная: республика не идет на обмен информацией о миграции.
Ранее сообщалось, что Литва не выдаст оппозиционерку Светлану Тихановскую Лукашенко. Страна не признает его режим легитимным.