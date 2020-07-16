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В Ленобласти с 13 этажа рухнула строительная людька с рабочими-мигрантами

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 18:53
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Ленинградской области на стройке жилого комплекса «Новое Горелово» рухнула люлька с рабочими-мигрантами, в результате чего один человек погиб.

Инцидент произошел около десяти утра. Очевидцы заявляют, что конструкция рухнула с 13 этажа. В момент происшествия в строительной люльке находились пять человек. Прибывшие на место спасатели и врачи успели помочь лишь четверым рабочим, пятый скончался на месте, пишет Readovka.

Строительством ЖК занимается корпорация «ЛенРусСтрой». По предвариетльным данным, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.

Напомним, 31 января во время демонтажа крыши рухнул СКК «Петербургский». Разрушение началось, когда один из рабочих отрезал часть металлического каркаса. Крыша начала распадаться на секции и рушиться.

29-летний Матвей Кучеров, работавший на срезке вант на крыше СКК, не успел запрыгнуть в строительную люльку и погиб под завалами.

темы
происшествия
строительство
рабочие
Ленинградская область
1 мин