В Латвии задержана эксплуатировавшая наркоманов и алкоголиков группировка
В Латвии Госполиции удалось задержать восемь человек, подозреваемых в возможной торговле людьми. Предполагается, что они, организовав центры профилактики зависимостей, привлекали больных к тяжелому труду.
Известно, что у организации было три филиала в разных частях страны. Сотрудники данного учреждения искали наркоманов и алкоголиков, которым предлагалась специальная программа лечения, однако вместе неё зависимых заставляли работать в сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Организаторы бесплатного рабочего труда прикрывалась религией и обустраивали место труда таким образом, что сбежать было просто невозможно.
Полицейские отмечают, что вырученные средства сотрудники центров распределили между собой, не оставив зависимым ни гроша, передает Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Ранее сообщалось о том, что в Барнауле рецидивист убил и сжег в машине участкового. Возбуждены уголовные дела.