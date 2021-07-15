Новости – Происшествия
Происшествия
Рецидивист убил и сжёг в машине участкового в Барнауле
15 июля, 2021 10:15
1 мин
1 мин
altai-krai.sledcom.ru
В Барнауле в лесу найдено сожженное в машине тело участкового. Под подозрение попал ранее сидевший мужчина.
Инцидент произошёл накануне, 14 июля. Полицейский выехал на служебной машине к рецидивисту, проживающему в посёлке Гоньба. Вся проблема заключалась в том, что он не отмечался. Домой ночевать участковый не пришёл. А сегодня, 15 июля, его тело было найдено в сгоревшем авто.
Подозреваемого задержали. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, возбуждены уголовные дела, передаёт пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее в Башкирии смерть 11 человек при пожаре оценили в три года тюрьмы.
Обсудите на форуме:
На какой срок, по-вашему, посадят в тюрьму барнаульца, сжегшего в машине тело участкового?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку