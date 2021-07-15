В Башкирии гибель 11 человек при пожаре оценили в три года тюрьмы
В Башкирии директор дома престарелых в селе Ишбулдино, в котором при пожаре погибли 11 человек, получила срок.
Приговор вынесен в отношении 44-летней Расимы Махияновой. Ей дали три года колонии общего режима, тогда как прокуратура запрашивала 5,5 лет лишения свободы. Ей также запретили оказывать социальные услуги в течение двух лет после освобождения.
Пожар произошел 15 декабря 2020 года в одноэтажном деревянном здании. Его площадь составила 72 квадратных метра. Одной сотруднице и ещё трём постояльцам удалось спастись, 11 человек погибли, сообщает СКР.
По данным спасателей, здание эксплуатировалось как частный жилой дом, а потому системы пожаротушения в нем не было. Глава дома престарелых принимала постояльцев, не исправив найденные МЧС нарушения.