Сильнейший пожар в Новой Москве унес жизни троих

Общество

Мощный пожар в Новой Москве унес жизни уже троих человек. Среди них двое детей. Всего пострадавших - не менее 14 жителей загоревшегося дома.

Пламя вспыхнуло в квартире второго этажа девятиэтажки, расположенной в поселке Мосрентген. По предварительной причине, всему виной - неисправная проводка.

Как сообщает «Росбалт», по факту случившегося возбуждено уголовное дело.