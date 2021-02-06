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Общество
Сильнейший пожар в Новой Москве унес жизни троих
6 февраля, 2021 18:56
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Flickr
Мощный пожар в Новой Москве унес жизни уже троих человек. Среди них двое детей. Всего пострадавших - не менее 14 жителей загоревшегося дома.
Пламя вспыхнуло в квартире второго этажа девятиэтажки, расположенной в поселке Мосрентген. По предварительной причине, всему виной - неисправная проводка.
Как сообщает «Росбалт», по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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