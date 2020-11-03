В квартире подозреваемого в убийстве «колбасного короля» нашли заложника

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В Подмосковье задержан Александра Мавриди, он является одним из подозреваемых в убийстве гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В квартире подозреваемого нашли пожилого заложника, он был прикован к кровати. По словам пенсионера, Мавриди вымогает у него квартиру.

На след Мавриди сотрудники полиции вышли, установив, что подозреваемый купил арбалет в одном из московских магазинов, сообщает телеграм-канал «Mash».

По предварительной версии, убийство «мясного короля» могло быть совершено при попытке ограбления. В дом 54-летнего Маругова, с которым в тот момент находилась его знакомая, вечером в воскресенье проникли двое преступников масках. Женщину связали угрожая оружием. В хозяина дома выстрелили из арбалета.