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В курском ковидном госпитале произошел сбой в подаче кислорода. Скончался пациент
6 ноября, 2020 16:38
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Bars.media
В курской ковидной больнице произошел сбой в системе подачи кислорода. Один пациент скончался, но в региональном комитете здравоохранения отрицают связь смерти с перебоями.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. На кислородном обеспечении в больнице находились 38 тяжелобольных, их экстренно перевели в другие больницы.
Один из пациентов в итоге скончался. 69-летний больной лежал с пневмонией, которая развилась на фоне бронхиальной астмы.
В комитете здравоохранения заявили, что во время сбоя всем больным кислород поступал в нужной концентрации, передает Telegram-канал «Подъем».
В конце октября Росздравнадзор обещал проверить наличие медицинского кислорода в региональных больницах.
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