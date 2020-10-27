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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения планирует проконтролировать наличие медицинского кислорода в регионах. Учреждения здравоохранения должны будут отчитаться перед Росздравнадзором о том, нуждаются ли в медицинском кислороде больницы и поликлиники.

«В связи с публикациями в СМИ Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах РФ», – говорится в сообщении службы.

Отмечается, что пока из регионов не поступали сообщения о недостатке медицинского кислорода. Тем не менее, проверка будет начата.

Ранее сообщалось, что в городской больнице №20 в Ростове-на-Дону скончались 13 пациентов. СМИ сообщали о том, что трагедия случилась из-за нехватки кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Якобы в медучреждении не успели пополнить запасы газа. В настоящий момент в ситуации разбирается территориальный Росздравндзор.