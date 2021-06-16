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В Крыму оценили ситуацию с коронавирусом в разгар туристического сезона
16 июня, 2021 11:56
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за прошедшую неделю выросло почти на 16 процентов. В республике зарегистрировано 858 заболевших за 7 дней, скончался 31 человек.
Наибольшее число заболевших фиксируется в Ялте, Алуште и Симферополе.
Эпидемиологическую обстановку в целом в курортных регионах Крыма Роспотребнадзор считает контролируемой. Однако темпы вакцинации признаются недостаточными, сообщает «Крыминформ».
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