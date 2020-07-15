Общество
В Крыму отменили карантин для прибывающих иностранцев
15 июля, 2020 07:06
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фото: Pixabay
В Крыму с сегодняшнего дня отменен двухнедельный карантин для приезжающих граждан других государств. Об этом свидетельствуют изменения внесенные в указ главы республики о режиме ограничительных мер.
Для прибывающих на полуостров россиян карантин был отменен месяц назад. При этом всем измеряют температуру и осматривают на предмет внешних признаков ОРВИ при въезде в республику, пишут «Известия».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил коммунистам покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине.
«А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», - сказал Володин, обращаясь к фракции КПРФ.
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