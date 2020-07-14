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«Покайтесь за это»: Володин призвал коммунистов ответить за «подаренный» Крым

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 14:36
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фото: Kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил коммунистам покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине.

«А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», - сказал Володин, обращаясь к фракции КПРФ.

Сегодня Госдума приняла в I чтении проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.

Володин отметил, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции России. Инициатива призвана защищать территориальную целостность и суверенитет РФ, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у страны якобы появился «уникальный шанс» «вернуть» Крым.

темы
Россия
Крым
КПРФ
Вячеслав Володин
Госдума
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