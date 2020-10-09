В Кремле заговорили о новых ограничениях для всей России в ответ на рост числа зараженных

Midag.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о возможных решениях федерального масштаба из-за роста заболеваемости коронавирусом. Необходимость обсуждения каких-либо действий возникнет, если количество заболевших продолжит расти.

Комментируя суточный прирост на уровне свыше 12 тысяч заболевших, Песков сказал: «Очевидно, что цифры растут, сегодня действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья».

Отвечая на вопрос о возможном введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, пресс-секретарь указал, что точных параметров нет, пишет «Интерфакс». Он отметил, что «есть общая картина заполняемости больниц по регионам». В зависимости от запаса прочности медучреждений «в плане реагирования на растущие цифры» федеральный штаб будет принимать соответствующие меры.

9 октября сообщалось о 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Самый большой прирост наблюдается в Москве - за сутки здесь выявили 3 701 заболевшего.