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Россия поставила антирекорд: более 12 тысяч человек заразились вирусом за сутки

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 11:09
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фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За сутки 12 126 человек заболели коронавирусом. Это рекордное значение, даже на пике пандемии в России таких чисел по заразившимся коронавирусом не фиксировалось. Зарегистрирован 201 летальный исход.

Общее число заразившихся вирусом двадцать первого века достигло 1 272 238, скончались 22 257 человек, пишет «РИА Новости».

Ранее в Росздравнадзоре прокомментировали заявления о побочных эффектах препарата от коронавируса «Фавипиравир».

темы
Россия
общество
коронавирус
рекорд
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