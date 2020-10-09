Новости Общество
Общество
Россия поставила антирекорд: более 12 тысяч человек заразились вирусом за сутки
9 октября, 2020 11:09
1 мин
фото: Pixabay
В России за прошедшие сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
За сутки 12 126 человек заболели коронавирусом. Это рекордное значение, даже на пике пандемии в России таких чисел по заразившимся коронавирусом не фиксировалось. Зарегистрирован 201 летальный исход.
Общее число заразившихся вирусом двадцать первого века достигло 1 272 238, скончались 22 257 человек, пишет «РИА Новости».
Ранее в Росздравнадзоре прокомментировали заявления о побочных эффектах препарата от коронавируса «Фавипиравир».
поддержать проект
1 мин